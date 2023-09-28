Ahmed'in öldüğü kaza kamerada: Taksi şoförü kusurlu bulundu

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Kaza, 16 Eylül saat 20.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi’nde iki sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. 4027 Sokak'tan gelen Furkan G. (26) yönetimindeki 35 T 6539 plakalı taksi, 4046 Sokak'tan gelen Ahmed Eren Baş (17) yönetimindeki 35 BOD 502 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosikletin kasklı sürücüsü Baş ile arkasında oturan arkadaşı Alperen Toptaş (15) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmed Eren Baş'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Yapılan kalp masajıyla yeniden kalbi çalıştırılan Baş ile Toptaş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Eren Baş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alperen Toptaş ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan taksi şoförü Furkan G., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmed Eren Baş ise Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ KUSURLU

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kaza tespit tutanağında taksi şoförü Furkan G.,, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermediği için kusurlu bulunurken, motosiklet sürücüsü Ahmed Eren Baş için ise herhangi bir kusur bulunmadı.

'BAŞKA AHMEDLER ÖLMESİN'

Yolda daha önce de çok sayıda kazanın meydana geldiğini dile getiren Ahmed'in annesi Özlem Baş, "Oğlumu kaybettik. Daha çok küçüktü. Hayalleri yarım kaldı. Hatıraları geride kaldı. İlahi adaletin olduğunu biliyorum. Ayrıca yolda kasis veya ayna olsaydı bu kaza meydana gelmezdi. Başka Ahmedler ölmesin. Komşular orada çok kaza olduğunu söylüyor. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın" dedi.

'OĞLUMLA DAHA ÇOK YAPACAĞIMIZ ŞEY VARDI'

Ahmed Eren Baş'ın babası Yusuf Baş (55) ise "Oğlumla daha çok yapacağımız şey vardı. Genç yaşta öldü. Eşimin de dediği gibi yolda kasis olmadığı için orada çok Kaza olduğunu söylüyorlar. Orada kasisin olmadığını mahalle sakinleri yetkililere bildirdiklerini ancak hala yapılmadığını söyledi" diye konuştu.

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