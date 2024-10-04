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‘Ahmak davası’nda İmamoğlu hamlesi

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#İmamoğlu#DAVA#Ahmak
‘Ahmak davası’nda İmamoğlu hamlesi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla yargılandığı dava için, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne duruşmaya katılma dilekçesi verdi.

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İmamoğlu dilekçesini sunduktan sonra basın mensuplarına şöyle konuştu: “Mahkemeye sunduğum talepte olduğu gibi; seçilmiş bir yöneticinin, görevini yapmaktan ve siyasi faaliyette bulunmaktan yasaklanmasının, evrensel hukuk ölçüleri ve kamu vicdanı karşısında meşru olabilmesinin temel şartlarından birinin, söz konusu yöneticiye kendini bizzat savunma hakkı tanınması olduğunu düşündüğüm için, talebimi az evvel üçüncü kez mahkemeye iletmiş bulunuyorum. Bu dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı olarak bana değil, aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş açık bir darbe girişimidir. “Bana sarf edilen ‘ahmak’ ifadesini kime iade ettiğim bellidir. Zaten o kişi bana, ben de ona dava açtım. ‘Ahmak’ ifadesinin suç olmadığı da Yargıtay kararlarıyla ortadadır. Dünyanın en zorlama siyasi yasak davasının artık Türkiye gündemini işgal etmesini ben istemiyorum.” 

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#İmamoğlu#DAVA#Ahmak

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