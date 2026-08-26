Ahlat’taki kabine’den çarpıcı mesajlar: Kanlı senaryolara müsaade etmeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı sonrası özetle şunları söyledi:

“Önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması, milletimizin hassasiyetlerini kaçıracak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir.

DEVLET MESELESİDİR

Bu mesele bir devlet meselesidir, 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin, Türkiye’yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Türkiye artık bedel ödemesin diyen, gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim, anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, destek olmaya davet ediyorum.

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CİNAYET ŞEBEKELERİ

Türkiye, kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye’yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz.

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Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez kifayetsizlerin bizim üzerimizden dilini devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz.

BAKKAL DÜKKÂNI DEĞİLİZ

Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetiyoruz. Biz 86 milyon vatandaşımızın emanetiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca mazlumun da umudunu, mesuliyetini taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan bir devlet değildir.

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Biz tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hıristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir.

KANLI SENARYOLARI GÖRÜYORUZ

Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir.

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GİZLİ AJANDAMIZ YOK

Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz, biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.

Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır.”

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TÜRKİYE GÜVENDE

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Şunu vatandaşlarımın bilmesini arzu ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden, milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çabasındayız. Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayii ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Türkiye doğru yoldadır, istikameti bellidir. Türkiye güvendedir, 86 milyonun emaneti emin ellerdedir.”

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