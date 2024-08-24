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Ahlat'ta SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

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#SOLOTÜRK#Ahlat#Gösteri
Ahlatta SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 20:21

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.

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Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla devam ediyor. İlçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağındaki alanda toplanan binlerce kişi gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izledi. Kimi zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi izleyenleri adeta mest etti. Alanı dolduran binlerce vatandaş hem SOLOTÜRK gösterisini izledi hem de muhteşem anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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#SOLOTÜRK#Ahlat#Gösteri

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