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Ahlatlı öğrencilerden '10 Kasım' koreografisi

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#10 Kasım#Mustafa Kemal Atatürk#Bitlis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 09:22

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, hazırladıkları özel bir koreografi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84’nci yıl dönümünde andı.

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Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ortaokulu'nda öğrenim gören 275 öğrenci, hazırladıkları özel bir koreografi ile Ulu Önder Atatürk'ü andı. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde yapılan koreografide Atatürk'ün vefat yılı olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, Atatürk'ü vefatının 84’nci yıl dönümünde andı.

SONSUZA DEK...

Öğrenciler oluşturdukları saat koreografisinde akrep, yelkovan ve saniye figürleri oluşturarak Ulu Önder Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05 şeklini oluşurdu.

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Öğrenciler daha sonra oluşturdukları 1938 yılındaki 8 rakamını da sonsuzluk işaretine dönüştürerek Atatürk'ün sonsuza dek hatırlayacakları mesajını verdiler.

Koreografi sonunda okul bahçesindeki bayrak yarıya indirilerek Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu.

Havadan dron ile görüntülenen koreografi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

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#10 Kasım#Mustafa Kemal Atatürk#Bitlis

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