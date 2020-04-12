Ahlat Nerede? Ahlat'a Nasıl Gidilir? Ahlat Gezilecek Yerler

Ağlat özellikle Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak bilinmektedir. Bu nedenle tarihsel açıdan Türk dünyası için önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda farklı kültürlerin tarihi yapıları ile beraber harika ovalarının yanı sıra muhteşem doğal güzellikleri büyük beğeni topluyor. Turistik açıdan en çok ziyaret edilen ve görülmek istenen yerlerden biridir.

Ahlat Nerede?

Ahlat, Bitlis üzerinden Van’a doğru giderken Bitlis ile Van Gölü kıyısında, Nemrut ve Süphan dağları arasında özel bir ilçedir. Urartular ve Osmanlılar ile beraber daha pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış önemli kültürel ilçeler arasında yer alıyor. Özellikle farklı medeniyetlerin bıraktığı kültürel yapılar koruma altındadır. Van Gölü'nün Kuzeybatısında Bitlis ilçesi olarak öne çıkan Ahlat, pek çok değişik ulaşım yolu ile bölgeye erişim imkanı tanımaktadır. Ayrıca Ahlat, Van Gölü'nün muhteşem maviliğini izleme şansı sunarken, Süphan Dağı'nın karlı zirvelerine de şahitlik etme imkanı vermektedir.

Ahlat'a Nasıl Gidilir?

Ahlat, Bitlis ve Van ile Ağrı karayollarının hemen kenarında yer almaktadır. O yüzden bu üç nokta üzerinden otobüsler ve minibüsler ile kişisel araçlar vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Gün içerisinde sürekli olarak farklı seferler üzerinden karayolu kullanarak bölgeye kolay şekilde ulaşım sağlanabilir.

Uçak üzerinden ulaşım sağlamak İsteyenler ise Van ve Ağrı hava alanlarını kullanabilir. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir ve Van üzerinden uçak seferlerinin olduğunu söylemek mümkündür. Gün içerisinde yaklaşık olarak 6 ya da 7 sefer bulunuyor. Van’a ulaştıktan sonra Bitlis'e servis araçları ve otobüsler vasıtasıyla ulaşılabilir.

Aynı zamanda alternatif olarak tren yolculuğunu değerlendirebilirsiniz. Bitlis'in Tatvan ilçesine tren ile ulaşım sağladıktan sonra kısa bir yolculuğun ardından Ahlat'a kolayca varmanız mümkün. Hem karayolu hem havayolu ve hem de tren yolu ile bölgeye kolay erişim imkanı bulunmaktadır.

Ahlat Gezilecek Yerler

Doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile beraber Ahlat, Türkiye'nin gezilmesi gereken en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Özellikle Urartulardan Osmanlılara kadar pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ahlat, günümüze birbirinden değişik tarihi yapıları ve kültürel dokuyu taşınmış durumda. Aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleri ve manzarasıyla beğeni toplayan turizm merkezleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda Ahlat'a gittiğiniz zaman gelip görmeniz gereken pek çok farklı yer bulunmaktadır.

- Ahlat Müzesi,

- Emir Ali Kümbeti,

- Emir Bayındır Kümbeti,

- Çifte Kümbet,

- Usta Şagirt Kümbeti,

- Abdurrahman Gazi Türbesi,

- Ahlat mezarlığı,

- Emir Bayındır Camisi,

- Ahlat sahil Kalesi,

Bu gibi daha pek çok farklı ve özel noktayı belirlemek suretiyle Ahlat'a kolayca ulaşım sağlayarak rahatlıkla turistik bir gezi yapabilirsiniz.

Ahlat’ta Nerede Kalınır?

Tarihi ve kültürel yapısı ile doğal güzellikleri sebebiyle Ahlat en çok tercih edilen turistik alanlardan biridir. O yüzden farklı özelliklere sahip ve bütçeye uygun şekilde değerlendirilecek oteller bulunuyor. Konaklama için ayrıca pansiyonları da değerlendirmek mümkün. Böylece rahatlıkla konaklama gerçekleştirebilir ve bölgenin muhteşem tarihi yerleri ile doğal güzelliklerine şahitlik edebilirsiniz. Farklı ulaşım yollarını kullanmak suretiyle Bitlis'in bu muhteşem tarihi bölgesini ziyaret etmeniz mümkün.