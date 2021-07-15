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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

Ahlaksız teklifi reddetti diye kuzeninin canına kıymıştı! Aylar sonra teslim oldu

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Diyarbakır'da, kumalık talebini reddettiği kuzeni Emine Karakaş’ı (16) öldüren, 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), 161 gün sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Karakaş, adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Şubat’ta, Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine’yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş’ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuzeni Emine Karakaş’ın öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalara rağmen Karakaş’ın izine rastlanılmadı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Aslan Karakaş, adliyeye sevk edildi.

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