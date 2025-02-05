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Ahlaksız ‘şampiyon’

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#Yavuz Özden#Osman Amaç#Zeytinburnu
Ahlaksız ‘şampiyon’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

Bir caminin tuvaletinin boş olup olmadığını tekmeleyerek kontrol eden dünya kick boks şampiyonluğu olan Yavuz Özden, kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç’ı defalarca yumrukladı. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç boksörden de şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Özden, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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İSTANBUL Zeytinburnu’nda, çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda kick boks şampiyonlukları olan Yavuz Özden, 22 Ocak akşamı Yenidoğan Mahallesi’ndeki caminin tuvaletine girdi. Özden buradaki tuvaletlerin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç (38), tuvalete geldi. Özden’i uyaran Amaç, tepkisini dile getirdi. İkili arasındaki tartışma büyümeden sonlandı. Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

Ahlaksız ‘şampiyon’

GARDINI ALIP GÖREVLİYİ DÖVDÜ

Namaz kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden’in saldırısına uğradı. Gardını alan Özden, Amaç’ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç’ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp dövmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı. Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını fark eden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç’ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, şikâyette bulundu. Yavuz Özden, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Özden, ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Özden, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘YÜZÜMÜ HİSSETMİYORUM’

Olayla ilgili konuşan Osman Amaç, “Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana ‘Haklısın ama ben öyle yapıyorum’ dedi. Sonrasında kendi işime devam ederken söylendiğini duydum. Kendisi tuvaletin aparatlarının kırık olduğunu söyledi. Belediyeyi aramasını söyledim. O belediyeyi aradı ve benle konuşmaya çalıştı ancak ben yüzgöz olmadım. O sırada ezan okundu ben de cemaatle beraber namaz kılmaya gittim” dedi.

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Osman Amaç, “Namazımı kılıp çıktıktan sonra şahsı karşımda gördüm. Bana zaten bir anda saldırdı. Çeneme vurdu, bana attığı yumruk sırasında ben 1 yumruk yedim sandım ama değilmiş. Şu an ameliyat oldum. Çenemde platin var, vida ve lastikler var. 4 gün hastanede yattım, sol tarafım şu an tutmuyor, hissetmiyorum. Doktorlar bana ameliyata girmeden yüzümün felç geçireceğini, yüzde 50 ihtimal olduğunu söylediler. Şu an hissetmiyorum” diye konuştu.  

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#Yavuz Özden#Osman Amaç#Zeytinburnu

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