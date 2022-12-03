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Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ahırkapı#Gemi Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 09:29

Fatih Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi. Kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Fatih'teki Ahırkapı açıklarında, saat 20.30 sıralarında, 126 metre boyundaki Burhan Dizman isimli konteyner ile 147 metre boyundaki Turan C isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gemilerin kurtarılması için Kurtarma-10 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptan sevk edildi. Çarpışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki Burhan Dizman ve 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için Kurtarma-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. Çatışan gemiler İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-2 ve KURTARMA-10 Römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" İfadelerine yer verildi.

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi

KAZA KAMERADA

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Öte yandan kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaza anında gemidekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: Kaza anı cep telefonuyla görüntülendi

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#İstanbul#Ahırkapı#Gemi Kazası

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