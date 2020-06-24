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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü

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Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü
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KİLİS'te, hayvanlarının bulunduğu ahırda ilaçlama yaparken zehirlenen Abdurrahman Tilki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Gözkaya köyünde yaşayan Abdurrahman Tilki, dün akşam, evinin yanında bulunan ahırda ilaçlama yaptı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Tilki, yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Tilki, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

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