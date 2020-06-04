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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Ahırda kenevir yetiştirdiği dronla belirlendi

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Ahırda kenevir yetiştirdiği dronla belirlendi
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DÜZCE’de, jandarma tarafından havadan yapılan dronlu denetimde, çatısı olmayan ahırda kenevir yetiştirildiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonda, 176 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dronla denetimler yaptı. Denetimde, Düzce’ye bağlı Bahçeköy köyünde A.C.’nin, evinin bahçesinde bulunan ve çatısı olmayan ahırın içerisinde kenevir yetiştirdiği belirlendi. Jandarma tarafından görüntü alınmasının ardından, bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 176 kök kenevir ele geçirilirken, A.C. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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