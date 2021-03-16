MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAhırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
GeriGündem Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tezcan SOLMAZ/CUMAYERİ (Düzce), (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu

DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde ahırda çıkan yangında çatı çöktü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Cumayeri ilçesi Sırtpınar köyünde İbrahim Güleç’e ait ahırda elektrik kontağından başladığı düşünülen yangın, ahırın tamamını kapladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle ahırın çatısı, içerideki büyükbaş hayvanların üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, içerde bulunan 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi