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DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 20:50 | Son Güncelleme:

Ahırda başlayan yangın eve sıçradı

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Ahırda başlayan yangın eve sıçradı
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DÜZCE'de, ahırda başlayan yangın, yanında bulunan eve sıçradı. Ev ve ahır zarar görürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

 

Yangın, akşam saatlerinde Düzce Gürcüçiftlik köyünde Musa Bayrak’a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran alevler rüzgarın da etkisiyle hemen yanında bulunan Ali Keleş’e ait eve sıçradı. Evin bir bölümü alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev ve ahır zarar görürken, alevlere müdahale etmeye çalışan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi tedaviye alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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