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Ahen’e ‘Roblox’ müjdesi: İlk adım atıldı

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#ROBLOX#Bahçeli#Ahen Dora
Ahen’e ‘Roblox’ müjdesi: İlk adım atıldı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den “Roblox” platformununun erişime açılmasını isteyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karkoç Dora’nın 12 yaşındaki kızı Ahen Dora’ya yanıt Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Hürriyet’in gündeme getirdiği Ahen’in ‘Roblox’ talebiyle ilgili özetle şöyle konuştu: “Bakanlık olarak, BTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda erişime engel getirmiştik. Şimdi o platformlarla ilgili hem Discord hem de Roblox ile görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı. Ama nihayete varmadı. Nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle platformların açılması söz konusu olacak. Umarım kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız.”

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META’DA 16 YAŞ DÜZENLEMESİ

Bakan Uraloğlu, sosyal medyada yaş kısıtlaması taslağına paralel olarak Meta’nın Instagram’da 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Uraloğlu, ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen adımlar olduğunu vurguladı.

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#ROBLOX#Bahçeli#Ahen Dora

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