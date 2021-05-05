AHEF iş bırakacak

Açıklamada, idari izin günlerinde oluşturulmuş aşı randevuları varsa randevuları iptal ederek kayıtlı bireylerin hastanelerden randevu almalarının sağlanması istendi.

‘BARDAK TAŞTI’

AHEF’in açıklamasında özetle şöyle denildi: “Aile hekimlerine yapılan haksızlıklar, dışlanmışlık, yok sayma, ek ödeme adaletsizliği ile gün yüzüne çıkan ayrımcılık ve ardından idari izin hakkımızın elimizden alınma çabası artık bardağı taşırdı. Tepkimizi dile getirmek için, 10-11-12 Mayıs 2021 tarihlerinde ve bayram süresince idari izin hakkımızı diğer kamu personeli gibi kullanacağımızı ve aile sağlığı merkezlerini kapatarak iş bırakacağımızı, derneklerimiz ve dernek üyesi aile hekimlerimize ilan ediyoruz.”

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