Ahbap’ta 4’üncü dalga: İş insanı Başaran da gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan 3 operasyonda, Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı.

‘ŞÜPHELİ GAYRİMENKUL DEVİRLERİ’

Savcılığın soruşturma kapsamında elde ettiği yeni delillere göre, bazı şirketler ve kişiler tarafından Haluk Levent’in asistanı şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devreden kişi ve şirketler tespit edildi. Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen kişiler belirlendi. Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası (çeki en son devralarak tahsil etme hakkını elinde bulunduran kişi) olduğu kişiler de belirlendi.

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‘TAAHHÜT EDİLEN KONUTLAR BİTMEDİ’

Ahbap Derneği’nin 2023’te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı iddia edildi. Pegas Global A.Ş.’den dernek adına konteyner satın alındığı öne sürüldü. Savcılığın soruşturma kapsamında elde ettiği yeni deliller doğrultusunda 4’üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın da arasında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

‘MALVARLIĞIMI ELE GEÇİRDİLER’ DEMİŞTİ

- Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, 29 Haziran’da avukatı aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ile iki şirket yetkilisi ve iş insanı Esin Önder Çağlayan hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheliler, müvekkillerimizin sahip olduğu ve güncel değeri yaklaşık 60 milyon Amerikan dolarını bulan devasa malvarlığını haksız ve hileli yollarla ele geçirmek amacıyla son derece planlı, sistematik ve organize bir suç örgütü mantığıyla hareket etmişlerdir” denilmişti.

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‘ÖLEN KIZIMIN ACISIYLA...’

Dilekçede, Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya’nın 3 Şubat 2026’da Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın ofisine giderek üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Hüseyin Başaran’dan, ellerinde bulunan gayrimenkulleri dernek adına satın almak istediğini söyledikleri anlatılmıştı. Hüseyin Başaran’ın geçmişte çok sevdiği kızını elim bir uçak kazasında kaybetmiş olmanın verdiği derin manevi bir hassasiyetle ve kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek gibi ulvi bir amaçla bu projeyi kabul ettiği belirtilmişti. Haluk Levent ve Yeliz Kaya’nın taşınmaz bedellerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nden temin edilecek yardım fonları ile ödeneceğini ve bu fonların Yeliz Kaya’nın hesabına aktarılacağını, bu sözde fon yetkililerinin parayı gönderebilmesi için öncelikle taşınmazların tapularının fon yetkilisi olduğunu söyledikleri Yeliz Kaya’ya devredilmesi gerektiğini söyledikleri iddia edilmişti.

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TAŞINMAZLARINI DEVRETMİŞTİ

Devam eden soruşturma kapsamında Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın 22 adet taşınmazının soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi adli kontrolü ile serbest bırakılan iş insanı Esin Önder Çağlayan’a devredildiği ortaya çıkmıştı. Çağlayan ifadesinde, Haluk Levent’in borcuna karşılık bu taşınmazları kendisine devrettiğini ve yaptırdığı ekspertiz raporunda 22 taşınmazın değerinin iddia edildiği gibi 60 milyon dolar değil, 24.8 milyon dolar olarak tespit edildiğini ileri sürmüştü. Haluk Levent bu konuyla ilgili ifadesinde, Hüseyin Başaran ile arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin alacak-verecek meselesi ile ilgili olduğunu belirterek, gayrimenkullerin iddia olunduğu miktarda olmadığını ve kendisinin bir kısım ödeme yaptığını öne sürmüştü.

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NEYLE SUÇLANIYOR

- Hüseyin Başaran, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya devri gerçekleştirilen 22 taşınmaza ilişkin işlemlerle suçlanıyor. Savcılık, soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiğini tespit etti. Bu kapsamda, Başaran Holding A.Ş. tarafından 22 taşınmazın da Yeliz Kaya’ya devredildiği belirlendi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Hüseyin Başaran gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR

- Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. yetkilisi)

- Murat Yaren (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi)

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- Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi)

- Recep Demir (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi)

- Orhan İnan

Sibel Kaya (Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası)

- Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup yetkilisi)

- Ali Demirhan (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü)

- Deniz Şimşek...

MAHSUN KIRMIZIGÜL İFADE VERDİ

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadeye çağrılan Mahsun Kırmızıgül, dün İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Savcılık ifadesinin ardından Kırmızıgül basın mensuplarına, “İfade demeyelim de bilgilendirme amaçlı geldik” dedi. Kırmızıgül ifadesinde, Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdığını, bazı alışkanlıklarını bildiğini ve kurtulması için çaba gösterdiğini kaydetti.

6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketine değinen Kırmızıgül, “O dönem kendi imkanlarımla Adıyaman’a gittim. Maddi manevi ciddi bir çaba gösterdim. Bizzat yardımları organize ve koordine ettim. Haluk Levent ile de görüştüm. Derneğin çadırlarının bin 500 adedini gönderdi. Bizzat dağıttık ancak şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda bulunulması için çaba da göstermedim” diye konuştu.

5 ÜNLÜ DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin ve gazetecilerin Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili tanıklıklarına başvurulmaya devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile şarkıcı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.

Daha önce ise aralarında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Ece Üner, Fatih Portakal, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, YouTuber Fatih Koparan, Avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağırılmış ve ifadeleri alınmıştı.

AHBAP’A KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’ne kayyum atandı. Derneğin tüm malvarlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve malvarlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.