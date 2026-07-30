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AHBAP’ın iştirakleri TMSF’ye devredildi

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#AHBAP Soruşturması#Dernek Yönetimi#TMSF Kayyumu
AHBAP’ın iştirakleri TMSF’ye devredildi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, derneğin bütün malvarlığının ve idare yetkisinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesini talep etmişti.

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İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği de bu talebi kabul etmişti. Kararda, Ahbap Derneği’nin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve malvarlıkları üzerine tedbir konulduğu, derneğin fesih sürecinin başlatıldığı yer almıştı. İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyum olarak atanmasına karar vermişti.

İKİ AYRI YAPI OLUŞTURULDU

Bu kararın ardından savcılığın talebi üzerine, bu kez TMSF, Ahbap Derneği’nin iştiraki konumundaki şirket ve iktisadi işletmelere kayyum olarak atandı. Mahkeme kararına göre, Ahbap Derneği’ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda iştirak şirketinin yönetimi de TMSF tarafından yürütülecek.

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TMSF’nin açıklamasına göre mahkeme kararıyla derneğin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi iki ayrı kayyum yapısı üzerinden yürütülecek. Derneğin yönetimi mahkeme tarafından görevlendirilen yönetim kayyumunca yürütülürken, iştirak şirketlerinin idaresi ise TMSF tarafından sürdürülecek.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı.

 

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#AHBAP Soruşturması#Dernek Yönetimi#TMSF Kayyumu

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