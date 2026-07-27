Son dakika... Ahbap Derneği’nin malvarlıklarına kayyım atandı

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Sulh Ceza Hakimliği kararında, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in, bir kısım yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğunu, bir kısmı hakkında da ev hapsi ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını hatırlattı.



Malen sorumlu derneğin faaliyetlerinin sona erdiği belirtilen kararda, derneğin hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, derneğin feshi sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Kararda, derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyım idaresine tâbi kılındığının anlaşıldığı belirtildi.

YASA HATIRLATILDI



5271 Sayılı Yasanın 128. Maddesinin 10. fikrası uyarınca; 'el konulan taşınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyım atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır' hükmünün câri olduğu belirtildi.

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“İDARE İHTİYACI ZORUNLULUK OLARAK ORTAYA ÇIKTI”



Malen sorumu Ahbap Derneğinin adına bulunan taşınmaz ve araçlarla banka hesaplarında bulunan nakdi varlığın idaresinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı belirtilen kararda, bunun yanında derneğe ait zorunlu giderlerin yapılabilmesi amacıyla da bu mal varlığının yönetiminin şart olduğu ifade edildi. Bu nedenlerle, derneğin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyımına devredilmek üzere Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.



