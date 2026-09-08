Ahbap’a 5’inci dalga

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AHBAP Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, dernek envanteri ve mali kayıtları, harcama açıklamalarını içeren derneğin kurumsal irade beyanları, banka hareketleri, itiraf içeren yeni ifadeler ve tüm deliller incelendi.

1 MİLYAR TL’LİK AÇIK

Araştırmalar sonucunda, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 arasında depremde can ve mal kaybı yaşayan vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe 4.3 milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4.2 milyar TL kısmının harcandığı belirlendi. Derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda işlem yapıldığı, bu durumun olağan yardım akış karakterine uymadığı ve şüphe yarattığı değerlendirildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL kısmının 13 Şubat 2023- 25 Mayıs 2023 arasında nakit olarak çekildiği, çekim işlemlerinden birisinin tek seferde 500 milyon TL olduğu, 3.5 ay içerisinde oluşan bu nevi bir para çekim hacminin ‘alanda nakdi yardım/harcama’ olarak açıklanamayacak bir boyut taşıdığı, ne kadar miktarın hangi harcama kalemine sarf edildiğinin açıklanamadığı öne sürüldü. 2 milyar TL üzerindeki bir meblağın konut projeleri için harcandığı ancak yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında bu miktarın oldukça yüksek olduğu ve durumun ciddi şüphe içerdiği iddia edildi. Konut ve okul harcamaları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bilirkişi heyeti, yerinde incelemeler de dahil olmak üzere tüm mali ve fiziki incelemeleri kapsayan detaylı bir çalışma yapıyor.

teslim alınmayan

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DORSEYE 125 MİLYON LİRA

Dosyadaki mali incelemelerde, özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüphelinin, söz konusu dorselere ilişkin, “Biz bu dorseleri hiç devralmadık” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Savcılığın, ödemesi yapılan dorselerin fiilen teslim edilip edilmediğini araştırdığı belirtildi. Dosyada ayrıca dorselere ilişkin yaklaşık 12 bin liralık bakım faturalarının bulunduğu, yapılan incelemelerde faturaya konu bazı bakım işlemlerinin fiilen gerçekleştirilmediğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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53 GÖZALTI KARARI

Toplanan bağışlardan 1 milyar TL üzerinde bir kısmın ise mal ve hizmet alımlarında sarf edildiği belirlendi. Yapılan mal ve hizmet alımları oluşturulan ikinci bir bilirkişi heyeti tarafından inceleniyor. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.





YARDIMLAR DEPODAN ÇIKTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmit’teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiğinin tespit edildiğini, bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

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SAVCILIKTAN ‘KUTSAL AMAÇ’ VURGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bu soruşturmanın ruhunu kutsal bir amacın oluşturduğu, bu amaç doğrultusunda soruşturmanın kararlılıkla ve net delillerle ilerlemekte olduğu, belirginleşen fotoğraf itibarıyla deprem felaketinin yarattığı toplumsal etkinin, kasten ve sistematik bir biçimde siyasal bir eksene çekildiği, bu eksen kayması üzerinden de toplumsal etki alanının ve bağış toplama kapasitesinin genişletildiği anlaşmıştır.”