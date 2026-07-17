Ahbap soruşturmasında yeni gelişme | Noterde işlem yaparken yakalanmıştı! MASAK raporunda dikkat çeken detay: 'Olağan akışına aykırı artış'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul’da bir noterde işlem yaptığı sırada dün gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORUNDA ‘OLAĞAN AKIŞA AYKIRI ARTIŞ’

Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Çelik’in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

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Gözden Kaçmasın Haluk Levent kendisini böyle savundu: Yolsuzluk değil usulsüzlük Haberi görüntüle

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.

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Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.