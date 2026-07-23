×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar dahil 6 isim daha ifadeye çağırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ahbap Derneği Soruşturması#Fatih Altaylı#Şahan Gökbakar
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar dahil 6 isim daha ifadeye çağırıldı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 15:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu zaman kadar, 3 operasyon kapsamında aralarında AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent, Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Gözden KaçmasınŞile Belediyesi soruşturmasında Ahbap Derneği detayı: Paranın izinin kaybettirilmeye çalışmışlar Şarkıcılara ödenen ücretler ortaya çıktıŞile Belediyesi soruşturmasında Ahbap Derneği detayı: Paranın izinin kaybettirilmeye çalışmışlar! Şarkıcılara ödenen ücretler ortaya çıktıHaberi görüntüle

3 GAZETECİ, 3 ÜNLÜ İFADEYE ÇAĞIRILDI

Savcılık, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’nı bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı.

İFADELERİNE BAŞVURULDU

Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’in de bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı.

Gözden KaçmasınAhbap Derneği soruşturması | Fatih Portakal ifade verdi: Kendime kızıyorum aslında, pişmanımAhbap Derneği soruşturması | Fatih Portakal ifade verdi: 'Kendime kızıyorum aslında, pişmanım'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahbap Derneği Soruşturması#Fatih Altaylı#Şahan Gökbakar

BAKMADAN GEÇME!