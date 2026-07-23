Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar dahil 6 isim daha ifadeye çağırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu zaman kadar, 3 operasyon kapsamında aralarında AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent, Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

3 GAZETECİ, 3 ÜNLÜ İFADEYE ÇAĞIRILDI

Savcılık, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’nı bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı.

İFADELERİNE BAŞVURULDU

Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’in de bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı.