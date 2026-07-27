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Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları! Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında

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#AHBAP Derneği#Haluk Levent#Akın Gürlek
Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 09:45

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması, Erzurum'da Gülistan Doku davasındaki delil karartma şüpheleri ve Mersin merkezli 20 milyar liralık bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. Üç farklı cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 112 şüpheli gözaltına alındı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen üç ayrı operasyon hakkında bilgi verdi. Öte yandan AHBAP Derneği’ne yönelik elde edilen yeni deliller doğrultusunda 4’üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında

AHBAP SORUŞTURMASINDA 4. DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: 21 ADRES 18 ŞÜPHELİ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.

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Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında

YASA DIŞI BAHSE GEÇİT YOK 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir.

Ahbaplar Suç Örgütü, Gülistan Doku ve yasa dışı bahis soruşturmaları Bakan Gürlek: 112 şüpheli gözaltında

"SİS PERDELERİ KALDIRILACAK"

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimize, Erzurum ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

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Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

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#AHBAP Derneği#Haluk Levent#Akın Gürlek

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