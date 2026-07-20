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Ahbap soruşturmasında son durum... Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi

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#Oğuzhan Uğur#AHBAP#HALUK LEVENT
Ahbap soruşturmasında son durum... Oğuzhan Uğurun da aralarında olduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 08:25

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)

Ahbap soruşturmasında son durum... Oğuzhan Uğurun da aralarında olduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi

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#Oğuzhan Uğur#AHBAP#HALUK LEVENT

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