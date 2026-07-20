Ahbap soruşturmasında son durum... Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL, (DHA)-
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 08:25
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)