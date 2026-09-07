Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon: 53 şüpheli için 20 ilde eş zamanlı operasyon

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.

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6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve tek seferde 500 milyon TL çekimler olduğu ve kasadan toplamda 4,2 milyar TL çıkış olduğu anlaşıldı.

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'BAZI HARCAMALARIN KARŞILIĞINDA MAL VEYA HİZMET ALIMI YOK'

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

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Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık yaptığı açıklamada, soruşturmanın ruhunu kutsal bir amacın oluşturduğunu belirterek, “Şahsi menfaate dönüştürülen her bir kuruşun tespit edilerek faillerinden geri alınacağı, depolanan deprem yardımlarının hak sahiplerine tek tek ulaştırılacağı, toplumsal ya da siyasal duygu istismarları üzerinden yaratılan etki alanları kullanılarak oluşturulan kamusal kaynakların istismarı karşısında; Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk sisteminin varlığını güçlü bir şekilde hissettirmeye devam edeceği kamuoyuna saygıyla arz edilir.” denildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında beşinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık tarafından, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, dernek envanteri ve mâli kayıtları, harcama açıklamalarını içeren derneğin kurumsal irade beyanları, banka hareketleri ve itiraf içeren yeni ifadeler ve tüm deliller incelendi.

1 MİLYAR TL’LİK AÇIK

Araştırmalar sonucunda; 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremde can ve mal kaybı yaşayan vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe 4.3 Milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4.2 Milyar TL kısmının sarf edildiği belirlendi. ⁠Derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda işlem yapıldığı, bu durumun olağan yardım akış karakterine uymadığı ve şüphe yarattığı değerlendirildi.

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“AÇIKLANAMADI”

⁠Toplanan bağışların 950 milyon TL kısmının 13 Şubat 2023- 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği, çekim işlemlerinden birisinin tek seferde 500 milyon TL olduğu, üç buçuk ay içerisinde oluşan bu nevi bir para çekim hacminin, “alanda nakdi yardım/harcama” olarak açıklanamayacak bir boyut taşıdığı, ne kadar miktarın hangi harcama kalemine sarf edildiğinin açıklanamadığı belirlendi.

CİDDİ ŞÜPHELİ

2 milyar TL üzerindeki bir meblağnın konut projeleri için harcandığı ancak yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında bu miktarın oldukça yüksek olduğu ve durumun ciddi şüphe içerdiği değerlendirildi. Konut ve okul harcamaları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulun bilirkişi heyeti, yerinde incelemeler de dahil olmak üzere tüm mâli ve fiziki incelemeleri kapsayan detaylı bir çalışma yapıyor.

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1 MİLYAR TL’LİK HİZMET ALIMI İNCELENİYOR

⁠Toplanan bağışlardan 1 milyar TL üzerinde bir kısmın ise mal ve hizmet alımlarında sarf edildiği belirlendi. Yapılan mal ve hizmet alımları oluşturulan ikinci bir bilirkişi heyeti tarafından inceleniyor. Harcamalar karşısında mal veya hizmet alınıp alınmadığının ve alınmışsa ticari teamüllere uygun olup olmadığının tanzim olunacak bilirkişi raporuyla net olarak ortaya çıkacak.

"⁠SORUŞTURMANIN RUHUNU KUTSAL BİR AMAÇ OLUŞTURUYOR”

Savcılık Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili ise şu ifadelerle açıklamada bulundu:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen işbu soruşturmanın ruhunu kutsal bir amacın oluşturduğu, bu amaç doğrultusunda soruşturmanın kararlılıkla ve net delillerle ilerlemekte olduğu, belirginleşen fotoğraf itibariyle; deprem felaketinin yarattığı toplumsal etkinin, kasten ve sistematik bir biçimde siyasal bir eksene çekildiği, bu eksen kayması üzerinden de toplumsal etki alanının ve bağış toplama kapasitesinin genişletildiği, hem bağışta bulunmak isteyen hassas vatandaşların hislerinin istismar edildiği hem de oluşan kamu kaynağının hiçbir manevi değer dikkate alınmaksızın, acımasızca şahsi menfaatlere dönüştürüldüğü anlaşmıştır. Şahsi menfaate dönüştürülen her bir kuruşun tespit edilerek faillerinden geri alınacağı, depolanan deprem yardımlarının hak sahiplerine tek tek ulaştırılacağı, toplumsal ya da siyasal duygu istismarları üzerinden yaratılan etki alanları kullanılarak oluşturulan kamusal kaynakların istismarı karşısında; Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk sisteminin varlığını güçlü bir şekilde hissettirmeye devam edeceği kamuoyuna saygıyla arz edilir.”