Son dakika haberi: Ahbap soruşturması... Sevda Kurt'un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent suç örgütü tarafından 90 milyon TL dolandırıldım

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Şüpheli Sevda Kurt emniyet ifadesinde, ABD’de çeşitli işlerde çalıştığını, emekli olduğunu ve aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi. Ahbap Derneği’ne 2022 yılı Şubat ayında 10 bin TL’lik bağış yaptığını ve daha sonra Haluk Levent’in kendisini arayarak derneğe davet ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 gün sonra derneğe gittiğini ve kendisini Haluk Levent’in karşıladığını söyleyen Kurt, “Haluk Levent benim ekonomik durumumun görece iyi olduğunu anlayınca yaklaşık 1 hafta sonra benden borç para istedi. İsviçre’de yatırımlarının olduğunu finansal olarak sıkıştığını Türkiye’nin en güvenilir insanı seçildiğini, tüm ülkenin güvendiği insanın aldığı borcu ödemek zorunda olduğunu anlattı. Dayanamayarak miktarını hatırlayamadığım bir parayı 2022 yılı içerisinde kendi hesabımdan Emrah Gödeliner’in hesabına 3 parça halinde gönderdim. Geri ödemelerde çok büyük sorunlar yaşadım. Aramızda bir protokol yaptık. Bu protokole rağmen 160 bin dolar alacağım kaldı. Sürekli kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığım zamanlarda da beni sürekli borcunu ödeyeceği yönünde manipüle etti. Bu şekilde yaklaşık 2 yıl uğraştım.” dedi.

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"ALACAĞINI TAHSİL EDEBİLMEK İÇİN 2 KEZ DAHA PARA GÖNDERMİŞ"



Haluk Levent’in 2025 yılı Mart ayında kendisini aradığını söyleyen Kurt, “bana ulaşarak borçlarının olduğunu 80 milyon TL paraya ihtiyacı olduğunu, bu parayı önceki 160 bin dolar borcu ile birlikte 10 gün içerisinde kapatacağını söyledi. Önceki alacağımı kurtarabilmek adına Yeliz Kaya’ya 70 milyon TL para gönderdim. Bana 92 milyon TL tutarında senet verdi. Ödeme zamanı geçmesine rağmen benimle iletişime geçmedi. 29 Ekim 2025 günü sabah 05.00 sıralarında aradı. Benden 19 milyon 500 bin TL para istedi. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığını bu parayı ilgili mahkeme veznesine yatırması gerektiğini yoksa tutuklanacağını, tutuklanması durumunda bana olan borcunu ödemeyeceğini söyledi. Ben de alacağımı tahsil edemeyeceğimden korkarak Haluk Levent’e denkleştirebildiğim 9 milyon 400 bin TL gönderdim. Bu parayı da gönderdikten sonra uzun süre kendisine ulaşamadım. Haluk Levent tarafından dolandırıldım ve çok büyük maddi kayıp yaşadım.”

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“YARDIMSEVERLİĞİMDEN VURDU, 90 MİLYON TL DOLANDIRILDIM”



Bu şekilde dolandırıldığını anladığını söyleyen Kurt, “Kendilerine ulaşarak paramı kurtarmaya çalıştım. Ben borçları Haluk Levent isimli şahsa verdim. Ahbap Derneği ile bir ilişik yoktur. Uzun yıllar Amerika Ülkesinde yaşadım. Yıllar içerisinde yasal yollardan kazandığım Amerika’da bankacılık sisteminde bulunan ve vergisini ödediğim parayı, yine yasal yollardan vergisini ödeyerek ülkeme getirdim. Tek amacım ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Bu amacıma ulaşmak için o dönem ülkemizde boy boy haberleri yapılan bir derneğe güvendim. Haluk Levent isimli şahıs tarafından yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım. Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım ve mağdur edildim. Şikayetçiyim.” dedi.



TÜM PARA TRANSFERLERİNİN HALUK LEVENT İLE İLGİLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Şüpheli Emrah Gödeliner emniyetteki ifadesinde, AHBAP'ın kurucu üyelerinden olduğunu söyledi. Gödeliner, kendi hesabından yapılan para transferlerine ilişkin kendisine yöneltilen tüm sorulara, “Bu paraların ilişkilerin oluşmasının sebebi Haluk Levent’ten kaynaklanmaktadır. Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu an da ismini hatırlamadığım bir resim kuruma giderek bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent aracılığı ile tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı. AHBAP Derneği’nin adını kullanarak hiçbir şekilde maddi / manevi menfaat elde etmedim. Bahse konu hesap hareketleri tamamen Haluk LEVENT isimli şahısla ilgilidir. Bu iș ve işlemleri kanıtlayacak olan dijital materyalleri şahsım veya avukatlarım aracılığı ile ivedilikle soruşturma dosyasına sunacağım.” dedi.

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“HALUK LEVENT KENDİ BORÇLARI YÜZÜNDEN BENİ YAKTI”

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve AHBAP Derneği soruşturması kapsamında da gözaltına alınan Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Kaya ifadesinde sigortalı çalışan bir eleman olduğunu belirterek, “Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent’in talimatları ile para göndermekten ibarettir. Benim AHBAP ile hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. AHBAP derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı. Haluk Bey bana dernek başkanı olduğu için derneğe borçlanabileceğini söylemişti. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış, hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar. Ben taşınmazları Haluk Levent’in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan’a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemiştı. Bu taşınmazları müteahitlere borçlanarak alacağını bunları da vadeli senetlerle ödeyerek düze çıkacağını söylüyordu. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım tutukluyum diyeceklerim bunlardan ibarettir. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi, Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır.” diye konuştu.