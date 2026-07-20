Ahbap soruşturması | Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu: Dolaylı bağlantı tespit edildi! Raporda dikkat çeken tarih

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Raporda, "Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer şüpheliler) arasında doğrudan para transferi bulunmamakla birlikte, iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edilmiştir. Söz konusu hatlar aynı fonun izlenebilir biçimde aktarımını göstermemekte, ancak tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, 2017-2026 dönemini kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemesinde; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketinin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali ilişkisi bulunan kişiler yönünden karşılaştırıldığı belirtildi.

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DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTI TESPİT EDİLDİ

Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanılmadığı, hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği bilirkişi raporunda kaydedildi. Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur'u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu belirlendi. Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı doğrudan mali temasının bulunduğu; Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya 2 işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi. Söz konusu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları oldukları bilirkişi raporunda açıklandı.

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YELİZ KAYA'YA UZANAN İKİNCİ VE BAĞIMSIZ BİR DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTI VURGUSU

Serhat Aydın'ın Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam işlem hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü ) , Barış Zümrüt'ün (çift yönlü ) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş'ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldü. Bu durumun, söz konusu kişilerin münferit karşı taraflardan ziyade Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığını gösterdiği raporda belirtildi. İkinci bağlantı hattında; Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi. Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.

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"DOLAYLI MALİ İLİŞKİ AĞI NİTELİĞİNDEDİR"

Raporda "Bu çerçevede, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerden Yeliz Kaya'ya doğrudan bir fon aktarımı tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse'ye ve oradan Yeliz Kaya'ya, diğer taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan iki ayrı dolaylı ilişki hattının bulunması, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlantılar aynı paranın aktarımını kanıtlayan bir fon transferinden ziyade tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve dosya konusu bakımından önem taşıyan dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir" ifadelerine yer verildi.

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"İŞLEMLER ÖZELLİKLE 2023 YILINDAN İTİBAREN SIRA DIŞI ŞEKİLDE ARTTI"

Oğuzhan Uğur'un hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu; işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı bilirkişi raporunda belirtildi. Uğur'un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi olduğu, hesaplarından 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı gerçekleştiği raporda belirtildi. Şahsi hesapların aile şirketleri ve kardeşiyle yoğun biçimde bağlantılı olduğu da raporda kaydedildi.

Tuğrul Uğur'un hesaplarında ayrıca 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi bulunduğu; ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı raporda ifade edildi. Raporda "Bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar etmesi tek başına suç bağlantısını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur'un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma işlemleri ve Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir" açıklaması yapıldı.

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Tuğrul Uğur'un Derkan Başer dosyasındaki şüpheli ile düşük tutarlı da olsa doğrudan para hareketlerinin bulunduğu aktarıldı.

Raporun devamında, "Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler ayrıca önem taşımaktadır. Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd'ye 2 işlemde 150 bin TL, Arkın Ventures Limited'e 4 işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd'ye 5 işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd'ye 3 işlemde 54 bin 180 TL gönderilmiştir. Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd'ye 2 işlemde 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd'ye 29 bin 700 TL aktarılmıştır. Tuğrul Uğur hesabına Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleşmiştir.

Böylece Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı işleminde toplam 464 bin 680 TL ve 1 para girişi işleminde 23 bin 220 TL olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL mali hareket oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Raporda Tuğrul Uğur'un Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük tutarlı da olsa doğrudan para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan işlem çevresiyle temasını destekleyen diğer bir mali emare olduğu değerlendirildi.

Raporda, veriler birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.

2017-2026 dönemindeki kayıtların birlikte değerlendirildiği raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer şüpheliler) arasında doğrudan para transferi bulunmamakla birlikte, Mehmet Sait Köse ile bağlantılı Serhat Aydın Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden birinci; Aytaç Köse ve Gaye Akıl üzerinden ikinci olmak üzere iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edilmiştir. Söz konusu hatlar aynı fonun izlenebilir biçimde aktarımını göstermemekte, ancak tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi.

Raporda Tuğrul Uğur hakkında ise "Çok geniş bir gerçek kişi ve şube ağına yayılan yüksek hacimli hesap hareketleri, yoğun nakit yatırmaları, elektronik para işlemleri, seri ve parçalı transferleri ile daha önce yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan Kıbrıs merkezli şirket ve kişilerle mali temasları; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarının Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. gibi riskli karşı taraflarla işlemleri; aile bireyleri ve bağlantılı şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü fon dolaşımı birlikte değerlendirildiğinde, Uğur ailesi ve şirketlerine ait hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler bulunduğu kanaatine varılmıştır" tespiti yapıldı.

Raporun devamında ise, "GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıca araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut tespitler doğrultusunda Yeliz Kaya'ya uzanan çok katmanlı dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis dosyalarında tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı alımı birlikte değerlendirildiğinde, dosya konusu bakımından ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.