Ahbap soruşturması! Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında savcılık ifadeleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun; dernekle herhangi bir parasal bağlarının olmadığını belirterek, deprem dönemindeki insani yaklaşımlarının ardından gelinen noktadan büyük üzüntü ve rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

“MADDİ MANEVİ ÇOK ÇABA GÖSTERDİK”

Mahsun Kırmızıgül ifadesinde, soruşturmaya konu olayı bildiğini ve olan bitenle ilgili sosyal medya hesabımdan detaylı bir açıklama yaptığını söyledi. Söz konusu açıklamasında duygularını açık yüreklilikle ifade ettiğini söyleyen Kırmızıgül, “Bu üzüntümü aynen tekrar ediyorum. Ben Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdım. Yaptığım açıklamadan da anlaşılacağı üzere gençlik zamanlarımdan ve hayat serüveninin başlarındayken beraberdik. O dönem kendisi bir takım sorunlar yaşadı, bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem Ceza İnfaz Kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.” dedi.

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“YARDIMDA BULUNMADIM, BULUNULMASI İÇİN ÇABA DA GÖSTERMEDİM”

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketine değinen Kırmızıgül, “O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent’in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Ben o dönem kendi imkanlarımla Adıyaman'a gittim. Maddi manevi ciddi bir çaba gösterdim. Bizzat yardımları organize ve koordine ettim. Haluk Levent ile de görüştüm. Derneğin çadırlarının bin 500 adedini gönderdi. Bizzat dağıttık ancak şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda bulunulması için çaba da göstermedim. Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Açıklamamda da söylediğim gibi keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.” dedi.

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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Feyza Altun'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Altun ifadesinde, "Yapılanları ya da iddia edilenleri duydukça öfkelenip üzüldüm. Asla beklemediğim bir şeydi. O dönem ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına bu derneğin çalışmalarını takdir ettik. Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Feyza Altun İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Altun'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

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"O DÖNEM FAYDALI OLABİLMEK ADINA BU DERNEĞİN ÇALIŞMALARINI TAKDİR ETTİK"

Feyza Altun ifadesinde, "Duygularımı ifade etmeden önce ilk olarak duygusal anlamda çok üzgün, rahatsız ve de kızgın olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılanları ya da iddia edilenleri duydukça öfkelenip üzüldüm. Asla beklemediğim bir şeydi. O dönem ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına bu derneğin çalışmalarını takdir ettik. Amacımız ihtiyaç sahiplerine ya da mağdur olmuş insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon hakkında iyi niyet göstermekti. Bana sormuş olduğunuz devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet'i bu duygularla paylaştım. Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette birlikte anılmaktan esef duyuyorum. Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım. Bağış da yapmamıştım. Herhangi bir parasal ilişkim olmamıştır. Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı" dedi.