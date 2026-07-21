Ahbap soruşturması genişliyor | Oğuzhan Uğur tutuklandı! Oğuzhan Uğur'un hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 'Şaşırıyorum'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında olduğu 10 kişi, 17 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

9 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemleri önceki gün tamamlandı ve Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiler. Savcılık ifadelerinin ardından, aralarında Oğuzhan Uğur’un olduğu 9 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 kişinin ise adli kontrol altına alınması talep edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar tutuklandı. Avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Ömer Güner ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 SAAT SORGU

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Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi ve hakimlik sorgusu yaklaşık toplamda 15 saat sürdü.

HAKİMLİK SORGULARI ORTAYA ÇIKTI

Oğuzhan Uğur sorgusunda, “Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum. İspatladığım olguların suç isnadında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur.

Adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim.” dedi.

Emir Taşar sorgusunda, “deprem bağışlarımı AFAD üzerinden gerçekleştirdim öncelikle bunu belirtmek isterim. Biz uluslararası bir bağımsız denetim firmasıyız, bende bu firmada ortağım, 20 senedir bu mesleği icra ediyorum, büyük firmaların denetimlerinde yer aldık, depremden sonra ahbap derneğine yapılan yardımların yüzde 75'İne kadar olan kısmının incelemelerini sadece 06 Şubat 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yaptık, bu bağımsız bir denetim değildir, bu yapılan denetim ‘usulsüzlük denetimi, uygunluk denetimi’ değildir. Sadece kontrol ettik, oldukça sınırlı çerçevede yürütülmüştür. Üzerime isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

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Emre Kartaloğlu sorgusunda, 10 yıl boyunca Maliye Bakanlığında çalıştığını belirterek “daha sonrasında yaklaşık 15 yıldır Yeminli Mali Müşavirlik yaptım, 2019-2025 yılları arasında TÜRMOB başkanlığı yaptım, yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede bulunan yurttaşlarımız için yardım kampanyası başlattık, meslektaşlarımız başta olmak üzere bize yardım derneklerinin topladıkları paraları doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığının denetimi konusunda talep geldi, daha sonra AHBAP Derneği’nden yazılı denetim talebi geldi, bizde bu talebi kabul ettik ve denetimlerimizi yaptık. Bizim denetimimiz 06 Şubat 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsamaktaydı, bu düzenlediğimiz rapor sınırlı bir tespit raporudur. Vakıfbank ve İşbankasına yatan paraların denetimini yaptık.” dedi.

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Ersin Gökgün sorgusunda, “Benim yaptığım tek şey mesleğimi icra etmektir. ben Yeminli Mali Müşavirlik yapıyorum, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum, benim sicilim temizdir. Yapmış olduğumuz rapor tespit raporudur bunu da belirtmiştik zaten, yaptığımız tespit ne kadar bağış toplandığı, bu paranın nerelere harcandığı ve banka hesaplarında kalan paralara ilişkindir. Biz burada bir suistimal denetimi yapmadık, öyle bir şansımız da yoktu. Suistimal raporu düzenlemek için tüm seneyi incelemek gerekirdi. Bunun gibi birçok rapor verdim, ilk defa başıma böyle bir iş geliyor.” dedi.

Fatih Eke sorgusunda, “ Ben Haluk Levent’ten alacaklıyım, bu alacaklarımın bir kısmı için Haluk Levent Samandağda benim adıma bir okul yaptırmayı teklif etmişti bende kabul ettim. Hatta bu AHBAP'ın X ve İnstagram sayfasında da yayınlandı, ancak okul yapıldı sanıyorum ama herhangi bir isim verilmedi, halbuki daha önce benim ya da babamın adının verileceği söylenmişti. 1 milyon 500 bin dolar alacağıma binaen bu teklifi kabul ettim, isnat edilen suçu işlemedim.” dedi.

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Gülgün Öztürk sorgusunda, “Deprem döneminde bir rapor hazırladık, bu rapor için AHBAP’a paylaşmamaları husus belirtilmişti, hazırladığımız rapor kısıtlı bir rapordu hem tarih olarak hem de incelediğimiz içerikler açısından yüzeysel bir rapordu. Yani verdikleri belgelerle muhasebe kayıtlarını eşleştirdik, sözleşmelere baktık, isnat edilen suçu işlemedim, suçsuzum.” dedi.

Hüseyin Küçük sorgusunda, “25 yıllık avukatım, bu zamana kadar mesleğimi şerefiyle yerine getirdim, 2022 senesinde eşimin Haluk Levent'in menajeri olması nedeni ile Haluk Levent'in ricası ile AHBAP derneğine girdim, 2022-2024 yılları arasında görev aldım, 2024 Mayıs ayında ayrıldım, ben çalışırken kaliteli bir yönetim kurulu vardı, bugün isnat edilen her şey biz görevden ayrıldıktan sonrasına ilişkindir. Ben çalışırken 5 ayrı denetim geçirdik, bu 5 ayrı denetim de detaylıca yapılmıştır buna rağmen şuan neden burada olduğumu anlamıyorum. Biz gönüllü çalıştık, para almadık, ben herhangi bir menfaat temin etmedim.” dedi.

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Muharrem Karataş sorgusunda, “Ben Mali Müşavirim 2023 yılında TURMOB tarafından AHBAP Derneği’ni denetlemem için görevlendirildim, TURMOB içinde bağımsız denetim merkezi vardı burada yer alıyordum, bu inceleme sınırlı bir süreyi ve incelemeyi kapsamaktadır.” dedi.