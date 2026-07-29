Ahbap soruşturması! Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın ifade işlemleri başladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Ahbaplar suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden Hüseyin Başaran'ın bugün saat 12.30 itibarıyla ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

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NEYLE SUÇLANIYOR?

Hüseyin Başaran, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya devri gerçekleştirilen 22 taşınmaza ilişkin işlemlerle suçlanıyor. Savcılık, soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiğini tespit etti. Bu kapsamda, Başaran Holding A.Ş. tarafından 22 taşınmazın da Yeliz Kaya’ya devredildiği belirlendi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Hüseyin Başaran gözaltına alındı. Bu kapsamda 13 kişi için gözaltı işlemi yapılmıştı.

GÖZALTINA ALINANLAR

- Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. yetkilisi)

- Murat Yaren (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. sahibi)

- Recep Demir (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. yetkilisi)

- Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi)

- Orhan İnan

-Sibel Kaya (Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası)

- Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup yetkilisi)

- Ali Demirhan (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü)

- Deniz Şimşek...