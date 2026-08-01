AHBAP için ifade verdiler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

‘HİÇBİR SAMİMİYETİM YOK’

İrem Helvacıoğlu ifadesinde, Haluk Levent ile 2021 yılında İzmir’de meydana gelen orman yangını olayında tanıştığını söyleyerek, “O yangında hayvanlar için maddi/manevi yardımda bulunmuştum. Kendisiyle samimiyetim de yoktur” dedi.

Oyuncu Kerem Bursin ifadesinde, Haluk Levent ile hiçbir tanışıklığı olmadığını söyleyerek, “Hatırladığım kadarıyla şahsen Ahbap Derneği’ne 200 bin lira bağışta bulundum” dedi.

‘ŞEVVAL SAM UYARDI’

Eda Ece ise sette birlikte çalıştığı rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendilerini Haluk Levent’e karşı uyardığını söyleyerek, “Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi. Kendisiyle de hiçbir irtibat kurmadım” diye konuştu.

Eda Ece’ye, Haziran 2023’teki bir ödül töreninde kullandığı, “Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık” anlamındaki sözleri de soruldu. İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, “Haddimi aştım. Bu kadar büyüyeceği aklımın ucundan dahi geçmedi. En büyük pişmanlığım budur” dedi.