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Ahbap için ifade verdiler

Güncelleme Tarihi:

#Ahbap Derneği Soruşturması#Haluk Levent#Ünlü İsimler
Ahbap için ifade verdiler
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin ve gazetecilerin, Haluk Levent ve AHBAP Derneği ile ilgili tanıklıklarına başvurulmaya devam ediliyor.

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Bilgi sahibi olarak ifadeye çağrılan şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ifadesinde, “Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesi ile görüştüm. Bunun dışında kendisi ile herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur isimli yayıncı ile bir programın konuğu olarak görüştüm. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikâyet hakkımı da saklı tutmak istiyorum” dedi.

Öte yandan, oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Hayko Cepkin de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Hayko Cepkin ifadesinde Haluk Levent’i uzun zamandan beri tanıdığını belirterek “Haluk Levent’i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem” dedi.

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Uğur Dündar ise “Ben süreç dolayısıyla Türk toplumu adına oldukça üzgünüm ancak şahsi olarak özür dilememi gerektiren bir husus yoktur. Deprem sürecinde devletimizin kurumlarının en ufak davetini ve çalışma isteğini onur kabul eder, emir telakki ederdim” dedi. İfadelerinin ardından Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu adliyeden ayrıldı.

HAYKO CEPKİN AĞZINI BOZDU

Bir gazetecinin, “İfadeye geldiniz, neler söylemek istersiniz?” sorusuna sinirlenen Hayko Cepkin, “Bilgime başvurulacak; ifade vermek başka bir şey. Herkese ‘ifade vereceksiniz...’ Alo telefon ‘Hayko Bey gelin bilginize danışacağız’ diyorlar. Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b... bilmiyorsunuz” dedi.

 

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#Ahbap Derneği Soruşturması#Haluk Levent#Ünlü İsimler

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