Ahbap için ifade verdiler

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Gazeteci Ruşen Çakır savcılık ifadesinde, Haluk Levent’i şahsen tanımadığını, sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bildiğini söyledi. Çakır, “Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım. Şahsım olarak ve ailem tarafından da AHBAP Derneği’ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum” dedi.

‘120 BİN TL BAĞIŞ YAPTIM BEN DE MAĞDURUM’

Hazal Kaya, savcılık ifadesinde, Haluk Levent’in 2020’de SMA’lı çocuklara yönelik yardım nedeniyle kendisine telefonla ulaştığını belirterek, “Benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsetti ama somut bir yardım talebinde bulunmadı. Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başkaca görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır” dedi. Deprem döneminde her Türk vatandaşı gibi yardımda bulunmak istediğini söyleyen Kaya, “O sırada Babala TV’nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. AHBAP’a şahsen 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suiistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikâyet hakkımı gerekli olursa kullanacağım” diye konuştu.

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Gazeteci Özlem Gürses ifadesinde, “Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikâyetçi olacağım. Herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum” dedi.

Fatih Altaylı ise savcılık ifadesinde, Haluk Levent ile ilk olarak 2021’de yapmış olduğu bir programda tanıştığını, daha önce mesleği itibarıyla Haluk Levent’i tanıdığını ancak kendisinde olumsuz bir intibası bulunduğunu söyledi.

BAŞSAVCILIKTAN ECE GÜNER AÇIKLAMASI

Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu gazeteci Sibel Gürcihan, Ahbap soruşturmasında tutuklu avukat Ece Güner’e hastane sevki sırasında ayrıcalık ve öncelik tanındığını ve nakil sırasında kelepçe takılmadığını iddia etti. Başsavcılık’tan yapılan açıklamada kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, tutuklu Ece Güner’in kelepçesinin araca bindirilmeden önce takıldığı ve ceza infaz kurumuna teslim edilmeden önce çıkarıldığının tespit edildiği, hükümlü ve tutukluların hastane sevkleri sırasında iaşelerinin eksiksiz şekilde ve eşitlik ilkesi gözetilerek sağlandığı, paylaşımlarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.