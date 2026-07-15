Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı! Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma 23 kişi adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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HALUK LEVENT'İN EMNİYET'TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BU BİLİNÇLİ, KASITLI YAPILAN BİR OPERASYONDUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik “Yolsuzluk” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı olan Haluk Levent’in Emniyet'te verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.

“ALACAK VERECEK MESELESİ” DEDİ

Detaylı ifadesini savcılıkta vermek istediğini söyleyen Levent, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemediğini söyledi. Haluk Levent ifadesinde iş insanı Hüseyin Başaran ile arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin alacak/verecek meselesi ile ilgili olduğunu belirterek, “Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriliyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkullerin iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum.” dedi.

“ÜZERİME KAYITLI MALVARLIĞIM YOK”

Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığını söyleyen Levent, “Üzerime kayıtlı olan telefon numaralarının şuanda hiçbirini hatırlamıyorum. Benim adıma kayıtlı olup da bir başkasının kullandığı telefon numarası yoktur. 1988 yılında Adana’da birkaç yıl maaşlı olarak çalıştım ancak sonrasında müzisyenliğe başladığım için maaşlı olarak bir yerde çalışmadım. Risus Organizasyon Ltd. Şti. ünvanlı firmada gayri resmi olarak ortağıyım. Resmiyette sahibi Zafer Yay isimli şahıstır. Henüz kar etmediği için bir kazancım olmadı. Bu firma organizasyon ve müzik alanında faaliyet göstermektedir. Başkaca sahibi, ortağı olduğum müdürlüğünü yaptığım, gayri resmi olarak sahibi/ortağı olduğum firma veya iş yeri yoktur.” dedi.

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ASİTANIN HESAPLARINI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Asistanı Yeliz Kaya’nın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank bankalarında bulunan hesapları kendisinin yönettiğini söyleyen Levent, “Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan Halkbankasına ait bir adet kredi kartım vardı ancak şuanda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım.” dedi.

“İLK 2 SENE TÜM YARDIMLARI KENDİ CEBİMDEN YAPTIM”

Ahbap Derneği’nin bir yardımlaşma ağı olduğunu söyleyen Levent, “Yardım faaliyetleri yapar. Derneği 2016 ya da 2017 yılında ben kurdum. Ahbap Derneği kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanı ben sağladım. Tüm yardımları kendi cebimden yaptım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla vatandaşımıza yardımlar yapmaya başladım. Yönetim kurulu ara ara değişti. Para çekme yetkisi bankalarda tarafıma aittir. Parasal anlamda derneği tek yetkilisi benim. Aracı kuruluşta paramız yoktur. Ahbap derneğinin kurulduğundan itibaren başkanıyım. Başka bir görevim olmamıştır. Ahbap İktisadi İşletmesi adına Vakıfbank bankasında çek karnesi vardır. Ahbap Derneği ve Ahbap Lojistik adına herhangi bir bankada çek karnesi yoktur. Çek düzenleme yetkisi bana aittir. Ahbap Derneği dışında yapacağımız lojistik faaliyetleri için çek kullandım ama kişisel olarak teminat çeki olarak da kullandığım da olmuştur. Ahbap Derneği çalışanlara adına herhangi bir çek düzenlenmedi. Diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verilmiştir. Mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacaktı. Detaylarını mahkemede açıklayacağım.” dedi.

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“GELEN YARDIM PARALARININ TAMAMI DEPREM BÖLGESİNE KULLANILDI”

Haluk Levent’e, Ahbap derneği tarafından yürütülen yardım kampanyalarından yurtiçi ve yurtdışı olarak dernek hesaplarına ne kadar yardım toplandığını ve bu yardım paralarının nerelere harcandığı soruldu. Levent bu soruya, “X ve Instagram bulunan şahsi hesaplarımdan canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 Milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle kaçak-göçek olmasın diye hepsinin faturası ve teslim-tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana Valiliklerinde kayıtlıdır.” dedi.

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Burada olmasının sebebinin 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalı olduğunu söyleyen Levent, “Ben AHBAP Derneği’ne kazanç sağlamak amacıyla şu an ki fiyatıyla 150 milyon TL tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon TL karşılığında Ahbap derneğine vermek istedim ve bununla ilgili Ahbap derneği karar defterine yönetim kurulu kararı aldırttım. 80 Milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet Ahbap’ın dairesi vardır. 20 adet daire 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesinden Ahbap Derneği adına başvurumuz yaptık. Genel kurulu toparladık. Genel Kuruldan taşınmazlar için karar aldık ve 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Cuma günü yetişmedi. 10 Temmuz 2026 Cuma günü yetişseydi bugün Yeliz Kayaya bir yıldır gelen 80 Milyon TL yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı. Fakat yetişmediği için Yeliz Kaya’ya gelen 80 Milyon TL yani benim param aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben bugün yani 14 Temmuz 2026 salı günü gözaltına alınsaydım şuanda Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı. Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz 2026 günü yani Pazar günü öğlene alındı. Eğer bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneğinden Yeliz Kaya’ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Bu bilinçli, kasıtlı yapılan bir operasyondur.” dedi.

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“PİS BİR ZAAFIM VAR”

Ne kendini ne de etrafını ne de işlerini doğru dürüst yönetemediğini söyleyen Levent, “Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır. Peki neden bu çek ve senetler yazılmaya başlandı? Sorgu tutanağında nedeni olmadan sonuç açıklanamaz. Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım.” dedi.

Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadığını söyleyen Levent, “Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığı'nın Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneği'nin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler. Benim sorunum 2026 yılı içindir. Ahbap’ta eksiklikler vardır. Hangi dernek veya vakıfta yok ki.” dedi.

“SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM”

Ahbap Derneği'nin ekonomik krizinin nasıl geliştiğini anlatmak istediğini söyleyen Levent, “2023 yılının Şubat ayında meydana gelen deprem sonrasında ülkede çok büyük tartışma konusu oldu. Ahbap’a gelen bağışlar 4 Milyar TL’yi bulmuştu.” dedi. Bu sırada Levent bazı politikacıların isimlerini vermek istedi ancak bunların ifade tutanağına geçirilmediğini söyleyerek ifadesini bitirdi. Levent, “Bu konuda az önce tutanağa geçilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum.” dedi.

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OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.