×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ahbap Derneği'ne soruşturma! Haluk Levent adım adım takip edilmiş: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Levent#Ahbap Derneği#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:36

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent’in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Ahbap Derneğine soruşturma Haluk Levent adım adım takip edilmiş: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

Gözden KaçmasınHaluk Levent gözaltına alınmıştı Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı dahaHaluk Levent gözaltına alınmıştı! Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı dahaHaberi görüntüle

Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ahbap Derneğine soruşturma Haluk Levent adım adım takip edilmiş: Yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden Kaçmasın‘Bağışlar bahiste kaybedildi’ iddiası‘Bağışlar bahiste kaybedildi’ iddiasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHaluk Leventin kaçış güzergahı ortaya çıktı: Planlar hızla değişmişHaluk Levent'in kaçış güzergahı ortaya çıktı: Planlar hızla değişmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Levent#Ahbap Derneği#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!