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Ahbap Derneği'ne soruşturma | Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için adliyeye geldi

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#Ahbap Derneği#Eda Ece#Kerem Bürsin
Ahbap Derneğine soruşturma | Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için adliyeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 09:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ve oyuncu Kerem Bürsin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrılmıştı.

EDA ECE VE KEREM BÜRSİN ADLİYEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

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Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yönelik dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu da İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.

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#Ahbap Derneği#Eda Ece#Kerem Bürsin

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