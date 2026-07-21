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Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı: Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu

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#Ahbap Derneği Soruşturması#Haluk Levent#Oğuzhan Uğur
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı: Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 16:32

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı: Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu

İstanbul'da tutuklanan Uğur, bugün saat 16.00 sıralarında minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Uğur, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı: Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile aynı cezaevine konuldu

HALUK LEVENT İLE AYNI CEZAEVİNDE

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçen hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

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