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AHBAP Derneği soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı! Ünlüler ifadeye çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ahbap#Haluk Levent#Uğur Dündar
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 10:34

AHBAP Derneği’ne yönelik elde edilen yeni deliller doğrultusunda 4’üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya yapılan 22 şüpheli taşınmaz devirlerinde adı geçen Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran da gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 4’üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AHBAP Derneği soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı Ünlüler ifadeye çağrıldı

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ

Savcılığın elde ettiği yeni delillere göre; Ahbap Derneğinin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı hâlde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı iddia ediliyor. Pegas Global A.Ş’den dernek adına konteyner satın alındığı tespit edildi.

Bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devreden kişi ve şirketler tespit edilİrken, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu kişiler de belirlendi.

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Ayrıca, Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen kişiler de tespit edildi.

AHBAP Derneği soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı Ünlüler ifadeye çağrıldı

Hüseyin Başaran 

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Tüm bu tespitler ışığında; Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi Murat Yaren, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Çevik, Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilisi Recep Demir, Power İnşaat A.Ş. yetkilisi Emre Saral, Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi Faruk Koç, Orhan İnan, dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası Sibel Kaya, Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.

AHBAP Derneği soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı Ünlüler ifadeye çağrıldı

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Gazeteci Uğur Dündar

5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin ve gazetecilerin Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili tanıklıklarına başvurulmaya devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin  ifadeye çağrıldı.

11 İSMİN İFADESİ ALINMIŞTI

Daha önce ise, aralarında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Ece Üner, Fatih Portakal, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, YouTuber Fatih Koparan, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağırılmış ve ifadeleri alınmıştı.

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#Ahbap#Haluk Levent#Uğur Dündar

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