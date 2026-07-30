×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ahbap Derneği soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Ahbap Derneği#Operasyon#Adliye
Ahbap Derneği soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:55

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbaplar Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere 4 ana başlık altında inceleme yürütüldü. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

KONUT VE KONTEYNER ALIMLARI İNCELENDİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği’nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda Ayhan D., Nejdet K., Murat Y., Ayhan Ç. ile derneğin satın alma müdürü Deniz Ş. hakkında işlem başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAhbap soruşturması Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altunun ifadeleri ortaya çıktıAhbap soruşturması! Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

TAŞINMAZ DEVİRLERİ VE ÇEKLER İNCELEMEYE ALINDI

Diğer yandan soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz K.’ye çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Hüseyin B., Recep D., Emre S., Faruk K. ve Orhan İ. hakkında işlem başlatıldı. Dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de incelenirken, çekleri devraldığı belirlenen Sibel K. ile Muhammed Ali Y. hakkında da işlem yapıldı.

HALUK LEVENT İLE MALİ İLİŞKİLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali D. hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pazartesi günü gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahbap Derneği#Operasyon#Adliye

BAKMADAN GEÇME!