Ahbap Derneği soruşturması | Gülben Ergen ifade vermek için adliyede... 'İyilikten maraz doğar, çok üzgünüm'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Mahsun Kırmızıgül ile Feyza Altun, dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifadelerini verdi.

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Altaylı da İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

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Şarkıcı Gülben Ergen de bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gülben Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için. Çok üzgünüm ve çok kırgınım" dedi.

AHBAP DERNEĞİ'NE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında başsavcılık, Ahbap Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesini talep etti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği talebin kabulüne karar verdi.

Hakimliğin kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edilen kararda, derneğin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredildiği bildirildi.

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SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

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Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

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Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.