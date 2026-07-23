×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ahbap Derneği soruşturması | Fatih Portakal ifade vermek için adliyede

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Portakal#Ahbap Derneği#İfade
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 09:56

Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. İfadeye çağrılan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter dün savcılıkta ifade verdi.

FATİH PORTAKAL ADLİYEDE

Fatih Portakal Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

Ahbap Derneği soruşturması | Fatih Portakal ifade vermek için adliyede

İLGİLİ HABEREce Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serterin ifadeleri ortaya çıktıEce Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadeleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Portakal#Ahbap Derneği#İfade

BAKMADAN GEÇME!