AHBAP açıklaması: Depremde fırsatçılık yapanlar hesap veriyor

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“Dezenformasyon ve manipülasyonun yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp, ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Biz bu acı gerçekle COVID-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde çok yakından yüzleştik. Hem içeriden hem de dışarıdan yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından beşinci kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.

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UCU NEREYE VARIRSA VARSIN…

Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Sû-i misâl emsâl olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bunda son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkânları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz.”

2.İletişim Şûrası’nın çok verimli geçtiğini belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan’a ressam Kenan Işık’ın Ayasofya tablosunu hediye etti.