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Ahat Andican, İYİ Parti’den istifa etti

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#İYİ PARTİ#TBMM#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 10:23

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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Eski Devlet Bakanı ve önceki dönem İYİ Parti Milletvekili olan Ahat Andican, kurucusu olduğu partiden istifa ettiğini duyurdu.

Andican, İYİ Parti'den istifası ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.

Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.

İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.

Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır.

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“Partisiz Muhalefet” saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim.

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#İYİ PARTİ#TBMM#ANKARA

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