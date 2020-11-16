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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
Haber Giriş: 16.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ah Vaniköy

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Ah Vaniköy
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İstanbul Çengelköy’deki Vaniköy Caddesi üzerinde bulunan 355 yıllık tarihi Vaniköy Camisi’nde, dün 13.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kadınların namaz kıldığı bölümde başlayan alevler, kısa sürede tarihi caminin ahşap kısımlarını sardı. Olay yerine Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve Beykoz’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu yangın, caminin yanındaki büyük çınar ağacına sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında dışarıda olan Vaniköy Cami imamı Mustafa Coşkun, çocuklarının camide olduğunu sanarak baygınlık geçirdi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Yangının çıkış nedeni belirsiz. Yapılacak soruşturmanın sonucu kamuoyuna bildirilecek” dedi.

Ah Vaniköy

ERDOĞAN: YENİDEN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, caminin yeniden yapılacağını açıkladı. Erdoğan, Twitter’dan “Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız” yazdı.

Ah Vaniköy

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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