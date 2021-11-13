Haberin Devamı

Osmaniye’de Bahçe Anadolu Lisesi’nin 10’uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim’de, Osmaniye Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Gülce, entübe edildi. Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Selma Gülce, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.

BABANIN PİŞMANLIĞI

Selma’nın babası Halil Gülce “Benim kızımın hiçbir kronik hastalığı yoktu, koronavirüsten öldü. Boğaz ağrısı şikâyetiyle hastaneye gittik. 23 Ekim’de sınıfı karantinaya alındı, kızım da birkaç gün sonra yoğun bakıma alındı. 19. günde yaşam savaşını kaybetti” dedi.

Kızına aşı yaptırmadıkları için çok üzgün olan baba Gülce pişmanlığını “Ben, annesi ve ağabeyi aşı olduk. Ancak kızımın aşısı yoktu. Bugün, yarın yaptırırız derken hep erteledik, ihmal ettik. Bizim hatamız oldu, bin pişmanız” sözleriyle dile getirdi.