Ah o trende ben de olsaydım

Ulaştırma Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamındaki masalsı yolculuk, önceki akşam Ankara Garı’nda düzenlenen resepsiyondan sonra başladı. Yolculuk sırasında trende düzenlenen ‘AB-Türkiye İşbirliği’ konulu toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Türkiye’nin özellikle demiryolu alanında diğer alanlarda olduğu gibi büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, AB ile ulaştırma sektöründe önemli işbirliklerinin yapıldığına dikkati çekti.

İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de trenlerin, uluslararası alanlarda yeniden popüler olduğunu bu sayede çevrenin korunmasına da katkı sağlandığını söyledi. Yunanistan ve Bulgaristan büyükelçilerinin de trende bulunduğunu belirten Berger, özellikle Bulgaristan ile bağlantının güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Türkiye ve AB arasında bu alanda çok iyi ilişkilerin olduğuna işaret eden Berger, “Trende olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü, Türkiye’nin turizm ikonlarından biri bu tren. Herkes trende olduğu için çok memnun. Dün bir meslektaşımla karşılaştım ve buraya geleceğimi söylediğimde çok kıskandı. Çünkü haftalardır rezervasyon yapmaya çalışıyormuş trene ancak yapamamış. Hep doluymuş, AB’den değil bu meslektaşım, o yüzden çok kıskandı” diye konuştu.

İLK DURAK ULU CAMİ

Büyükelçiler, yolculuk güzergahı boyunca, tarihi ve turistik yerleri de gezme imkanı buldu. İlk olarak Sivas’ın Divriği ilçesinde tarihi Ulu Cami’yi gezen büyükelçiler, daha sonra esnaf sokağında kadınların ‘Ahilik Yemini’ni izledi. Trenin bir sonraki durağı Erzurum’da Çifte Minare ve Üç Kümbetler oldu. Heyet, yolculuğun son durağı olan Kars’taki Ani Harabeleri’ni bugün ziyaret edecek.

13 AB ÜLKESİNDEN BÜYÜKELÇİ VARDI

HEYETTE AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in yanı sıra şu ülkelerin büyükelçileri yer aldı: k Audrius Bruzga (Litvanya) k Nadezhda Neynsky (Bulgaristan) k Svend Olling (Danimarka) k Peteris Elferts (Letonya) k Gabrial-Catalin Sopanda (Romanya) k Paula Leal Da Silva (Portekiz) k Michel Malherbe (Belçika) k Carmel Vassallo (Malta) k Marjanne de Kwaasteniet (Hollanda) k Hrvoje Cvitanovic (Hırvatistan) k Ari Maki (Finlandiya) k Sonya McGuinness (İrlanda) k Michael-Christos Diamessis (Yunanistan).