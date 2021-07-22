Ah o eski bayramlar

TRAKTÖRLE GEZERDİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bayramın gelmesini iple çekerdim. Çünkü Yozgat’a, köyümüze giderdik. Orada akrabalarım, arkadaşlarımla oyunlar oynardık. Köyde atlar, köpekler vardı. Bir de traktörle gezmeyi çok severdik. Bu fotoğraf da 1975-76’lı yıllardan...

Ortaokuldayken köyümüz Bayındırhüyük’te traktörle gezerken... O günler unutulmaz. Bayramda büyüklerimizin verdiği harçlıklarla misket ve şekerleme alırdık. Misket, o yılların bir numaralı oyuncağıydı. Bir de bayram harçlıklarımızla gazoz alırdık. Sonra da kapaklarıyla oynardık.

HARÇLIKLARI TOPLAR BAKKALI ZİYARET EDERDİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bayram demek benim için, ‘Köyde bayram namazı, mezar ziyareti, aile büyüklerimle bir arada olmak’ demek. Gece yeni alınan bayramlıklarımızı giymenin heyecanıyla uyuyamaz, sabah erkenden kalkar, bayram namazı için camiye giderdik. Daha sonra bayramlıklarımızı giyer, büyüklerimizin elini öper, topladığımız harçlıklarla köy bakkalını ziyaret ederdik.

O BAYRAMI HİÇ UNUTMAM

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Siyasetçi olduğumuz için bizim hatıralarımızın da siyasi yönü oluyor. 2005 yılında Adalet Bakanı iken bir grup arkadaşımla Batı Trakya’ya gittik. Arife günü Dede Ağaç üzerinden Gümülcine’ye geçtik.

Müftü İbrahim Şerif’in arkasında bayram namazını kıldık. Halk orada bizi beklemiyordu, bizi bir bayram namazı orada görünce farklı, asil bir heyecan yaşandı. Biz de bu heyecan karşısında tabiri caizse zaman zaman ağladık. 75 yaşına geldim, yaşadığım en anlamlı bayramdı.

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