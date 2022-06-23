Ah güzel Marmaris

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GEÇEN yıl ağustos ayında günlerce süren orman yangını kâbusunu yaşayan Muğla’nın Marmaris ilçesini yine alevler sardı. Bölgenin cennet köşesi Bördübet mevkisinin Amazon Koyu’ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda önceki gün 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Yangına ilk etapta 5 helikopterle müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Helikopterle müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Muğla orman ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye başta İzmir, Antalya ve Denizli olmak üzere çok sayıda ilden arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.

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AFAD Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya’dan AFAD ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu.

20 HELİKOPTER, 14 UÇAK

Dün sabah havanın aydınlanmasıyla bölgedeki birçok merkezde hazır bekletilen toplam 20 helikopter ve 14 uçak alevlere havadan müdahale etti. Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet bölgesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü Körfezi, diğer ucu Değirmenyanı Mahallesi’ne kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Marmaris’te saat 20.00 civarında çıkan yangına 10 dakika sonra müdahale edildiği açıklandı. Karanlıkta duran havadan müdahale, dün sabah yeniden başladı. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler geldi.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaları yerinde takip etmek üzere Marmaris’e gitti. Bakan Kirişci, “Yangın çıktıktan sonra havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45- 50 dakika uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başladık” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında” mesajını paylaştı.

MSB: DESTEK GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş, Muğla Valiliği’nin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir” denildi.

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Yangında yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Bu da yaklaşık 550 futbol sahasına denk geliyor.

41 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİYORUZ

Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CNN Türk’te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye telefonla bağlanarak son durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Saat 20.10 itibarıyla 1 helikopterimiz, 40 arazöz, 7 dozer ve 160 personel ile sahadaydık. Bugün ise 41’e çıktı helikopter ve uçak sayımız. 52 haneden 151 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Yarın da çalışmalarımız sürecek. Gece ara verilen çalışmalar, gün ağarınca 41 helikopter ve uçak olarak hava araçlarımızı kullanıyoruz. Yangın kontrol altına alınma aşamasında. 2604 personel şu an sahada. Envanterimizde olan uçak ve helikopterlerimizin teslimatı 4 Temmuz’da yapılacak. 10 tanesi gece görüşlü olacak. Şu an operasyonda 27 helikopter, 14 de uçağımız toplam 41 hava aracımız var. Ancak ihale süreçleri tamamlandığında kendi bakanlığımızın envanterinde 55 helikopter, 20 uçak giriş yapmış olacak. 10 tanesi gece görüşlü helikopter olacak.

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ALEVLER UZAYDAN GÖRÜLDÜ

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu’ndan Gökçe Coşkun, yangınla ilgili Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) veri tabanından aldığı canlı uydu görüntüleri ile yağmur radarı, rüzgâr ve sıcaklık haritalarını yayımlayan ‘Zoom Earth’ uygulamasının görüntülerini paylaştı. Gökçe Coşkun, ilk görüntülere göre dün yangının şiddetinin

arttığını söyledi.

RESMİ KORUMA ALANI: YABAN KEDİSİ, BOZAYI VE KURT DA VAR

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, alevlerin etki ettiği alanla ilgili şu bilgileri verdi: “Geçen yıl yaklaşık 70 bin hektarlık bir alan yanmıştı. Bu sene de bu bölgede bir yangın başladı. Burası 2020’de Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildi. Burada yapmış olduğumuz doktora çalışmalarında bölgede çok önemli 4 tane yaban hayatı unsuru tespit ettik. Bunların birisi ülkemizin güneybatısında yayılış gösteren önemli bir yaban kedisi olan karakulak. Aynı zamanda dünyada bir kızılçam ormanında yaşayan tek bozayı popülasyonu bu bölgede. Alanda nadir de olsa kurt görünüyor. Kurtların deniz seviyesine çok yakın yaşadığı noktalarda bir tanesi. Vadinin tabanında akan sularda su samurları yaşıyor.”

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Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.

SABOTAJ İHTİMALİ SORUŞTURULUYOR

İLK belirlemelere göre yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bunlar erken değerlendirmeler. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve Emniyet’teki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi inceleniyor” diye konuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı da Amazon Koyu Bördübet mevkisinde yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.