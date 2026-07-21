Ah güzel İstanbul... 79 yıl önce megakent böyleydi

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Ünlü fotoğrafçı Karl Werner Gullers’in 1940’lı yılların sonunda İstanbul’da çektiği tarihi kareler, Anadolu Ajansı (AA) arşivine kazandırılarak Türkiye’nin görsel belleğindeki yerini aldı. AA Görsel Arşiv Haber Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla İsveç’teki Nordiska Müzesi koleksiyonunda yer alan fotoğrafların kullanım hakları telif mevzuatına uygun şekilde sağlandı. Uluslararası arşiv standartları doğrultusunda tamamlanan yasal sürecin ardından tarihi fotoğrafların yüksek çözünürlüklü kopyaları AA arşivine aktarıldı.





HALİÇ’TEN GALATA’YA...

Gullers’in 1947’deki İstanbul ziyareti sırasında çektiği fotoğraflar arasında kentin mimari dokusu ile günlük yaşamını yansıtan karelerin yanı sıra dönemin İsveç devlet havayolu şirketi için çekilen özel görseller de yer alıyor. Bu fotoğraflarda İstanbul’daki hava meydanı, yolcular ve pilotların yer aldığı karelerle günlük yaşamdan kesitler de bulunuyor. Gullers’in İstanbul’da çektiği fotoğraflar, II. Dünya Savaşı’nın yıkımından doğrudan etkilenmeyen İstanbul’un mimari dokusunu ve gündelik yaşamını yansıtıyor. Galata Köprüsü’nden Karaköy’e, Eminönü’nden ara sokaklara uzanan 200’den fazla karede İstanbul’un hareketli noktalarıyla sakin alanlar bir arada görülüyor. Günlük yaşama dair karelerde Kapalıçarşı’daki hareketlilik esnaf ve müşterilerin rutinini yansıtan ayrıntılarla öne çıkıyor. Osmanlı döneminden kalan mesleklerden hamallık, halı satıcılığı ve saat tamirciliği gibi birçok zanaat dalı görülüyor.



