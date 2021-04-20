Ah Gülhan...

Zonguldak'ta yaşayan Gülhan Baruönü Sancı-Kemal Sancı çifti 2015 yılında evlenmişti. Yıllardır hayalini kurdukları bebek bir türlü gelmeyince Gülhan Baruönü Sancı İstanbul’da tüp bebek tedavisi gördü. Altı yılın ardından hamilelik müjdesi geldi. 5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Ancak 31 yaşındaki anne adayı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı’nın durumu ağırlaştı. Tedavisi sırasında önce gebeliği sonlandırıldı. Ardından önceki gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen kendisi de hayata veda etti.

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