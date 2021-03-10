Ah çocuklar

İstanbul Çekmeköy’e bağlı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evlerinden oynamak için önceki gün 13.30 sıralarında çıkan Hasan (4) ve Hüseyin Büyür (8) kardeşler, bir süre sonra ortadan kayboldu. Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşleri bulamayan anneleri yakınlarına haber verdi. İki kardeşe ulaşamayan aile, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri evin çevresinde ve ormanlık alanlarda çalışma yaptı. Çocukların, evlerinin arkasındaki inşaatın asansör boşluğu için kazılan ve içi su dolu olan çukurda olabileceği şüphesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, asansör boşluğu için kazılan çukurdaki suyu tahliye ettikten sonra iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından dün Çekmeköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



‘BÜYÜK İHMAL VAR’

Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşlerin dedesi Mesut Büyür, “Evlerinin arkasında bulunan bu inşaatın bodrum katı var. 5-6 yıldan beri kullanılmıyormuş. İnşaatta bodrum katına inen merdiven boşluğu var. Kar ve yağmurdan dolayı orasının içi yaklaşık 2 metre kadar su dolmuş. Üzerini tahta ile kapatmışlar. Çocuklar da buradan geçip oraya doğru gitmişler. Burada büyük bir ihmal var. Öpmeye doyamadığımız iki tane yavrumuzu kaybettik. 3 kardeştiler. 6 yaşında Hazal isimli bir kardeşleri daha vardı. Şimdi sadece o kaldı” dedi.

‘ORAYI KAPATSALARDI...’

Anne Hanife Büyür, “Orada daha önce oyuncak vardı. Benim tahminim yine oyuncak var diye gittiler. Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrularımdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti” diyerek gözyaşı döktü. Çocukların babası İlker Büyür ise “Orası tahtaymış, çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım gitti” diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.